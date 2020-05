Mobiles Werbespending wächst und verdoppelt sich

Gartner geht allerdings von einem sich verlangsamenden Werbevolumenswachstum aufgrund des steigenden Inventar-Angebots, das schneller als die Nachfrage zunimmt, aus. Allerdings wird die Zeitperiode von 2015 bis 2017 von einer sich verbessernden Konjunktur für das mobile Werbegeschäft geprägt sein.



Diese Wirtschaftsentwicklung ist gekennzeichnet vom Umsatzträger Display-Werbung, von den höchsten Wachstumsraten durch Video-Formate, Standardisierungsfortschritte in der Messung, optimiertes Targeting, einer Konsoldierung in der Anbieter-Landschaft und anhaltendem Interesse an Mobile seitens markenführender und werbungtreibender Unternehmen.



Gartner prognostiziert für West-Europa eine ähnliche Mobile Advertising-Entwicklung wie für Nordamerika. In beiden Marktregionen wird Mobile in holistische Kommunikationskampagnen integriert und Budgetmittel, die bislang für Printmedien und Radio vorgesehen waren, "auffressen".