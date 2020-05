Mobiles Weihnachts-Shopping noch unterentwickelt

Demgemäß werden im Nachbarmarkt Deutschland 2,7 Prozent der Online-Weihnachtseinkäufe mobil und der Großteil davon per Smartphone gemacht. Selbst in beispielgebenden Märkten wie den USA oder Großbritannien beläuft sich dieser Mobile-Shopping-Anteil auf 3,9 Prozent.



Allerdings haben mickrige Zahlen mitunter auch versteckte, bemerkenswerte Dimensionen. In den soeben genannten Anteilen verbirgt sich, gemessen an Weihnachten 2012 prozentuelles Wachstum von 163,2 Prozent ( USA), 163,8 Prozent (UK) undf 182,6 Prozent in Deutschland. Während sich parallel dazu die Weihnachtseinkäufe über stationäre Internet-Zugangsgeräte wiederum und gemessen daran auf mickrigem Niveau befinden.



Deals.com beziffert das Ganze auch noch: Wenn in Deutschland in diesen Tagen und bis am 24. Dezember 2013, laut Prognose, 9,24 Milliarden Euro mittels klassischem Online-Einkauf ausgegeben werden, beträgt der Mobile-Shopping-Umsatz 650 Millionen Euro. Was so besehen auch nicht schlecht ist.