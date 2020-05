Mobile Social Media legt deutlich zu

Mobile Networker

Der Smartphone-Zugriff auf Web 2.0-Medien stieg via Apps um 101 und via Browser um 31 Prozent. Die Mobile Social Media-Nutzung wird derzeit von 55,1 Millionen Smartphone- und Handy-Nutzern in den genannten Märkten generiert. Dies bedeutet einen Anteil am entsprechenden Endgeräte-Nutzermarkt von 23,5 Prozent.



46,8 Prozent des gegenwärtig maximalen Nutzerkreises von 55,1 Millionen Mobile Networkern in den fünf Märkten, 25,8 Millionen Menschen, sorgen für die tägliche Nutzung.



In der von comScore quantifizierten Frequenz sind weiters 31,3 Millionen "Mobile Browser" und 24,2 Millionen App-Verwender ausgewiesen.



Die meistfrequentierten Social Networks sind:

Facebook - 39,02 Millionen Nutzer - +54 Prozent

- 39,02 Millionen Nutzer - +54 Prozent Twitter - 8,57 Mio. Nutzer - +115 Prozent

- 8,57 Mio. Nutzer - +115 Prozent Tuenti.com - 2,33 Mio. Nutzer - +58 Prozent

- 2,33 Mio. Nutzer - +58 Prozent LinkedIn - 2,21 Mio. Nutzer - +134 Prozent

Quelle: comScore MobileLens ; Vergleich: September 2010 zu September 2011; Handynutzer ab 13 Jahren; Märkte: Deutschland Großbritannien Frankreich, Italien , Spanien .

Ganz klar die wichtigsten Aktivitäten sind das Lesen von Postings aus den jeweiligen individuellen Netzwerken und das Posten von Status-Updates.