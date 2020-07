Mobile-Shopping-Nutzung legt zu

Der Alltag sieht, wie die Grafik zeigt, so aus, dass in Österreich grundsätzlich von PCs und Laptops im Web eingekauft wird. Würde hier der Laptop-Anteil herausgerechnet und als mobiles Endgerät in einem Mobile Shopping-Segment mit Smartphones und Tablets gebündelt werden, dann ergäbe sich ein durchaus anderes Bild.



MindTake fokussiert hier die M-Commerce-Betrachtung auf Smartphones und Tablets und weist sie als kleinen, vertrauensgewinnenden und wachsenden Anteil aus, der verschiedene Vorteile in sich birgt. Außerdem eruierte das Marktforschungsunternehmen, dass die Zurückhaltung Smartphones und Tablets als Kaufinstrumente einzusetzen sinkt. Das Tablet liefert hier nachweislich mehr Überzeugungsargumente und wird aller Voraussicht nach in Zukunft auch das weitaus wichtigere M-Commerce-Trägermedium sein als das Smartphone. Beispielsweise aufgrund der emotionalen Vermittlungsfähigkeiten von Produkten.