Mobile Advertising-Wachstum 62 Prozent

Von 2010 auf 2011 nahm die Zahl der Werbungtreibenden die mobile Werbung für ihre Marken und Kommunikationszwecke einsetzten um 45 Prozent auf 359 Unternehmen. Diese Entwicklungszahlen kommen aus der Mobile Advertising-Unit des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft.



Die in diesem Gremium vertretenen Unternehmen nehmen an, dass, auf Basis eines fortgesetzten dynamischen Wachstums, Mobile Advertising 2012 die am stärksten wachsende Werbedisziplin sein wird.