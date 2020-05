Miteinander gehen

Keine firmenrechtliche Verschränkung

Die Agentur wird als sichtbares Zeichen dieser Partnerschaft das "Siegel" in cooperation with echo tragen. Dies ist derzeit mit keiner firmenrechtlichen Verschränkung und auch keiner weitere im Außenauftritt sichtbaren weiteren Kennung verbunden. Vereinbart wurde, dass leisure communications das Produktportfolio, wobei eine Akzentuierung auf die echo-Bücher, Sportevents und das TV-Format Wien live TV erfolgt. Darüber hinaus wird es zu Synergien in der Kundenakquise und -betreuung und einer Service- und Beratungsexpansion kommen.



