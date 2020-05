Mindshare restrukturiert Europa-Management

euDie bislang auf vier Personen verteilte Führungsverantwortung von Mindshare in Europa wird auf Helen McRae und Christof Baron verteilt. Und damit die zweite Management-Ebene hinter Nick Emery, dem Global-CEO der WPP Group-Agentur, in Europa reduziert. Baron, CEO von Mindshare Germany und Regional Leader Deutschland, Österreich und Schweiz sowie von Zentral- und Osteuropa ist künftig für die Führung der Gesellschaften in Italien, der Türkei, der Ukraine und im Mittleren Osten verantwortlich.