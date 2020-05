Milestones in Communication stärkt Beratung

atPia Skarupka wird Mitglied im Berater-Team von Milestones in Communication und beginnt in der Agentur als Junior Consultant zu arbeiten. Sie wird in die Betreuung von Auftraggeber wie Kästle, Donaufinanz, egoth Verlag, dem Immobilienentwickler CC Real sowie der Bundesaltlastensanierungsgesellschaft eingebunden.