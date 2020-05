Migrantenmagazin Kosmo gestartet

Werbeträger für Ethno-Marketing

Die Inhalte sind dreisprachig: Kroatisch, Bosnisch, Serbisch. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 120.000 Stück, ist gratis und wird über 12.500 Vertriebspartner österreichweit in den Markt transportiert. So liegt "Kosmo" in etwa 180 Filialen des Lebensmitteleinzelhändlers Zielpunkt und in den ÖBB-Zügen, die Destinationen im ehemaligen Jugoslawien ansteuern. Herausgeber ist Dejan Sudar. Twist gibt bereits das Entertainment- und Lifestylemagazin 25 heraus. Der Verlag schließt mit "Kosmo" ein Lücke im österreichischen Printmedien-Kosmos.