Metro baut 15.000 Stellen ab

de, at, ch // Die Metro Group wird im Zuge des Wertsteigerungsprogrammes "Shape 2012" in den nächsten drei Jahren 15.000 Stellen abbauen und ein Ergebnisverbesserungspotenzial in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erschließen. Die Hälfte davon entfällt auf Kosteneinsparungen. "Das Programm Shape 2012 zielt darauf ab, die Wettbewerbsposition der Metro Group zu verbessern. Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage machen wir das Unternehmen damit auch wetterfest. Es geht nicht darum einfach Kostensenkungsziele zu addieren, sondern die Chancen auf eine höhere und schnellere Marktdurchdringung zu nutzen", erläutert Metro Group-CEO Eckhard Cordes.