Mertel expandiert nach Österreich

Die beiden Gründer legten diese Aufbau- und Entwicklungsarbeit in die Hände von Andreas Miksche, der auf mehr als zehn Jahre Event-Management-Erfahrung zurück blicken kann.



Miksches erste Aufgabe in Österreich ist, das Event-Leistungsportfolio von Mertel im Markt zu platzieren. Mit dem Gewinn der Realisierung eines Mitarbeitermotivationsevents der Erste Group Bank ist bereits ein Grundstein gelegt. Für Xerox Austria unterstützt Mertel die Agentur Lobster in der Produktion der Veranstaltung "50 Jahre Fortschritt in Österreich".



Mertels Wien-Niederlassung bildet mit jenen in Prag und Bratislava ein "Kraftdreieck", das ökonomisch nachhaltig im zentral- und osteuropäischen Raum wirksam sein soll.



Jesenský und Masaryk wollen die Erfolge, die sie unternehmerisch in den Märkten Tschechien und Slowakei haben untermauern und wiederholen. Dort gehören sie zu den Top-5-Eventagenturen. Dementsprechend soll Miksche Mertel in Österreich "in der ersten Liga" etablieren.



atmedia.at