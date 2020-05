Mehr für die Tiroler

Tiroler Tageszeitung, TT am Sonntag, TT Kompakt und das Sonntagsmagazin Schöner Leben wurden in Zuge dieser Neugestaltung stärker als bislang aufeinander abgestimmt. Der Relaunch wirkte sich auch auf TT.com aus. Ebenfalls ab 12. Jänner verfügt das News-Portal über eine vertiefte Regionalisierung im Tirol-Channel, eine Volltextsuche mit Archiv sowie die Darstellung der Inhalte in diversen Unterkategorien.