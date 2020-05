Mehr als eine Million Zuseher bei Österreich-Sieg

Am Ende kannte der Jubel keine Grenzen: Mit dem 1:0-Sieg in Moskau gegen Russland ist die erstmalige sportliche Qualifikation für eine Europameisterschaft für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ganz nah.

Jubeln durfte am Sonntag auch der ORF. Trotz der Sommerhitze lockte das Match letztlich ein Millionen-Publikum vor die Fernsehschirme. Die erste Hälfte, in der Marc Janko mit seinem 21.Tor zum Goldtorschützen der Partie wurde, verfolgten 865.000 (45 Prozent Marktanteil). In der zweiten Hälfte zitterten 1,043 Millionen (43 Prozent) mit der österreichischen Mannschaft um den Sieg mit. Den Höchstwert erzielte schließlich der erste Teil der Nachberichterstattung mit 1,238 Millionen Sehern, was einem Markanteil von 46 entsprach.