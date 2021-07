Medwell entwickelt Generali.at

Die Inhaltsarchitektur der neuen Seite auf der Unterteilung in Privat- und Geschäftskunden, Service und Corporate-Information zur Generali Gruppe auf. Der Klick auf den Privat- oder Geschäftskunden-Bereich öffnet die jeweilige Produkt-Welt. Ein weiterer Klick bringt die Nutzer in die Produkte.



Der Service-Bereich ist wiederum in sechs Bereiche, beginnend bei Kontakt, Antragsformulare & Dokumente, Tipps & Neuigkeiten und sich erstreckend bis Tools & Rechner, Info & Downloads und Rundum gesund- & fit Pakete. Hier verästelt sich der Service-Baum in 30 produktbezogene Online-Dienste.

Informationstankstelle für alle Zielgruppen

Kernelement im Generali-Online-Service wie Schadensmeldungen, Kundendienst-Kontaktmöglichkeiten oder die Standort-Suche wurden auf die Startseite vorgezogen.



Auf der vorliegenden Generali.at-Version ist das bisherige Konzern-Subdomain- und Microsite-Portfolio harmonisiert und gebündelt. Alle, die Generali Gruppe betreffenden Informationsansprüche unterschiedlicher Zielgruppen werden an einem Ort zugänglich gemacht.