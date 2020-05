Medienpolitische Akrobatik

at // Als "unlösbaren Spagat" beurteilt der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) den Versuch des ORF mit allen Rundfunk-Anbietern in Österreich in Konkurrenz zu treten. Das hat den Verlust der Unverwechselbarkeit zur Folge und "mithin auch die Legitimation für den Erhalt von über 500 Millionen jährlich an Gebühren".