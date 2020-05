Medienmarkt verlängert Wachstumspause

Der Werbedruck in den elektronischen Medien steigt im Juli so, dass sich im GEMI Austria eine zusätzlicher Punkt ergibt, der die Media-Gattung auf 320 Punkte hebt. Der zuvor erwähnte Gesamtmarkt-Wert tritt mit 276 Punkten auf der Stelle.



Einem Sommermonat adäquat zeigen die in dem Instrument erfaßten Werte mäßig. Radio erweist sich ausnahmsweise als "Gewinner" des Monats und legt um zwei Punkte und damit mehr als alle weiteren GEMI-Gattungen zu. Urlaubende Menschen an Seen, Bädern, in ihren Gärten, vor Grillern, in Autos unterwegs in ihre Urlaubsorte, erreicht man in diesem Monat besser über das Radio. Und auch Online. Der Werbedruck von Online steigt ebenso. Das manifestiert sich mit einem weiteren Index-Punkt.



TV stagniert ausnahmsweise und bleibt hinsichtlich der Brutto-Werbespendings auf Juni-Niveau. Auch Außenwerbung und Direktmarketing legen eine Wachstumspause ein und beschränken sich darauf, den erreichten Werbedruck zu halten.



Als rückläufige Media-Gattungen in diesem Monat erweisen sich Print und Kino. Print verliert einen Punkt und hält bei 245 Punkte. Kino muss, bedingt durch das Konsumenten-Verhalten abends in Gastgärten zu sitzen oder Party zu machen, zwei Punkte abgeben.