Mediamagazin hat fünf

Für die redaktionelle Gestaltung des Magazins ist der Weekend Verlag verantwortlich. Jede Ausgabe erscheint in einer Druckauflage von 250.000 Stück. Diese Auflage wird über 32 Media-Markt-Niederlassungen in Österreich verteilt. Rund 20.000 Stück davon werden an Abonnenten direkt versandt.



Diese Verbreitung und Distribution wird digital ergänzt. Das Magazin ist als App, und zwar als Web-App wie auch als mobile App für Apple- und Android-Apps im Markt verfügbar.