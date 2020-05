MediaCom Vienna und Wien Nord basteln Roboter

Die drei Roboter treten auf Märkten, in Shopping-Centern, an Öffi-Haltestellen, im Schönbrunner Schloßpark in Wien oder beispielsweise im Rahmen von Events wie dem Marathon in Wien auf.



Kommunikationstechnisch handelt es sich um eine Flyer-Promotion für die zwei Ziele definiert wurden: die Bewerbung der Ausstellung, wie eingangs genannt, sowie die Bewußtseinsschaffung dafür, dass Roboter integrale Bestandteile unseres Lebens- und Arbeitsalltages sind.

Credits:

Auftraggeber: Technisches Museum Wien; Werbeleiterin: Barbara Pandey;



Media-Agentur: MediaCom Vienna; Planung: Sebastian Kaczor; Beratung: Zuzana Kienast;

Kreativ-Agentur: Wien Nord; Beratung: Stella Biehal.