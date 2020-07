Media-Saturn-Mandat für Goldbach Media

Diese Werbeflächen sind in der Vermarktung als österreichweites oder regionales - West, Mitte, Ost - Netzwerk bebuchbar. Darüber hinaus sind die Screens nach Abteilungen - TV, Weiß-Ware, PC-Wand, Entertainment und Kassa - die Zielgruppen-Affinitäten reflektieren, bespielbar.



Das Handelsunternehmen platziert in diesem Werbenetzwerk einen 30-minütigen Inhalte-Loop, der während der Öffnungszeiten der Märkte läuft. Die Kampagnen sind in ein Infotainment-Programm eingebettet und werden auf Screens die sich durch hersteller-typischen technischen Spezifikation in ihrer Ausstrahlungsqualität unterscheiden, ausgeliefert.



Der Vermarkter beziffert die "Reichweite" der Media-Saturn-Häuser in Österreich mit "rund 37 Millionen Kunden", einem Bruttowert, sowie einer durchschnittlichen Verweildauer in den Märkte von "45 Minuten".