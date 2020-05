KURIER erneut drittgrößte Kauf-Tageszeitung

In den Zielgruppen der besser Verdienenden und besser Gebildeten punktet der KURIER mit hervorragend hohen Leserzahlen: Reichweiten von 13,8 Prozent in der höchsten Kaufkraftstufe 1 und 14,0 Prozent in der Sozialschicht A sprechen für sich.

Im Stammgebiet Ostösterreich bescheinigt die MA 13/14 dem KURIER noch höhere Reichweiten: Insgesamt 472.000 WienerInnen, NiederösterreicherInnen und BurgenländerInnen lesen täglich den KURIER. Allein in Wien wird der KURIER von 16,6 Prozent, in Niederösterreich von 13,2 Prozent und im Burgenland von 16,7 Prozent gelesen.