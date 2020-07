Media-Agenturen leiden an zu vielen Medien

Ursula Gastinger, Verkaufsleiterin von Kurier digital, betonte in dieser Debatte, dass es sehr wohl darum gehe, auf die in Österreich werbungtreibenden Kunden und ihre Bedürfnisse einzugehen, um das qualitativ Beste für sie herauszuholen und man dabei schauen müsse, dass in Österreich internationale Agenturen die Preise nicht in den Keller drücken. "Das Internet hat keine Grenzen, eine FAZ, eine Süddeutsche Zeitung haben natürlich andere TKPs." Es gehe ja nicht um die reine Display-Werbung, sondern um individuell auf Kunden abgestellte Konzepte und Kampagnen "und das können nur Qualitätsmedien".



Lammerhuber erklärte, dass die heimischen Media-Agenturen nur mit einem starken heimischen Medienmarkt überleben könnten. Und auf österreichische Medien will auch Koll nicht verzichten. Sie will die österreichische Omnicom zum "Speedboat" ausbauen. Bei einem Konzerntreffen hätten Vertreter kleiner Länder beschlossen, nicht mehr die kleinen Märkte sondern die dynamischen zu sein. "Wir können Innovationen voran treiben, ausprobieren und wir können aufgrund der geringeren Größe auch viel schneller reagieren. Dafür brauchen wir die Unterstützung der lokalen Medien."