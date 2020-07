McDonald's-Lernspiel für McDrive-Kunden

atMcDrive-Kunden, also die schwarzen Schafe, die die sorgfältigen Konsumenten in diese Sache hineinziehen, kann man ruhigen Gewissens als für Umwelt- und Entsorgungsthemen unsensible Zeitgenossen bezeichnen. Sie entsorgen in schöner Regelmäßigkeit die Verpackungen ihre McDonald's-Menüs inklusive Essensresten auf den Strassen in den Einzugsräumen der Niederlassungen der Restaurant-Kette. Wegen des fehlenden McMistkübels auf den Routen. McDonald's versucht nun mit einem Game dieses Kunden-Fehlverhalten bewußter zu machen und jene Menschen, die gleichzeitiges Essen und Autofahren als Genuß erachten, zum Umdenken zu bewegen.