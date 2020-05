McArthurGlen lässt The Redpack organisieren

The Redpack Communication setzt im Auftrag des Shopping-Center-Betreibers McArthurGlen am Standord Parndorf zwei Events um, deren Kommunikationsbotschaft sich explizit um Shopping-Erlebnis und implizit um Verkaufsförderung und Umsatz dreht. Die Agentur wurde dafür mit zwei Event-Projekt-Etats ausgestattet. Davon wurde eine Veranstaltung am vergangenen ersten Oktober-Wochenende bereits umgesetzt und war als VIP-Event deklariert. Bereits am13. November folgt das Christmas Late Night Shopping.