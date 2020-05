Matratzen Concord polstert mit Toni

Polsters Aufgabe für Matratzen Concord drehen sich um die Kommunikation des von dem Unternehmen angebotenen Preis-Leistung-Verhältnis. Mit seinen Auftritten soll dieses Wettbewerbsargument "aufmerksamkeitsstark, sympathisch, schnell und effizient" in den Markt transportiert und in der Wahrnehmung von Konsumenten verankert werden.



Das Unternehmen wird in der Werbung von Christian Bergbauer und dessen Agentur Frisch vom Bergbauer beraten und betreut. Die erste und derzeit anlaufende Kampagne mit Polster wird über Radio-Spots und Auslagen-Plakate gestreut.



PS: Toni Polster wird am 6. März in ORF 2 und am 13. März in ORFeins anläßlich seines Jubiläums gewürdigt.

Credits:

Auftraggeber: Matratzen Concord Österreich; Geschäftsführer: Emmerich Baier;

Agentur: Frisch vom Bergbauer - Christian Bergbauer; Tonproduktion - Radiospot: Cosmix - Bernd Jungmair.

