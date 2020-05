Hochzeit nach dem ersten Date

Dass es die Show bald auch im deutschen Privatfernsehen gibt, verdanken wir der ProSiebenSat.1-Gruppe, die jüngst die Rechte an der Show erworben hat. Eine Sprecherin bestätigte dies am Montag: „Wir prüfen aktuell, wie wir dieses Programm inhaltlich in Deutschland umsetzen können“, erklärte sie.

Offen ist noch, wann und auf welchem ProSiebenSat.1-Sender das Format zu sehen ist. Die Rechteinhaber bei der Produktionsfirma Reda Arrow freuen sich auf den Schritt in den großen deutschen Markt: „Das wird bestimmt auch in Deutschland ein Experiment, das den Teilnehmern eine Reise zu sich selbst ermöglicht“, sagte Kreativchef Michael Schmidt zur Welt am Sonntag.