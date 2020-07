Marktguru.at liefert XXXLutz-Werbung aus

Und ein Großteil dieser Werbe- und Produktkontakte werden über die App der Plattform hergestellt. Die Bedeutung dieser Kontakte wird so eingeordnet, dass die App ihren Nutzern, die in der letzten Phase eines Kaufentscheidungsprozesses und kurz vor einem Kaufabschluss noch entscheidende Kaufimpulse aus dem mobilen Service erhalten.



Thomas Saliger, Marketingleiter der XXXLutz-Gruppe bewertet Marktguru.at als die ihm als "die derzeit als beste erscheinende Plattform in diesem Segment". Er nutzt sie für die Prospekt-Distribution über den Online- und Mobile-Kanal. Saliger kooperiert mit dem Unternehmen auch deshalb weil er sich, wie darauf hingewiesen wird, "eine gegenseitige Befruchtung sowohl im Online-Geschäft als auch über gemeinsame Socia-Media-Aktionen erwartet". Wobei hier von Wechselwirkungen zwischen Handelsgruppe, der Werbung transportierenden ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe und Marktguru.at auszugehen ist.