Markenwahrnehmung bei Kinder

Datler untersuchte in ihrer Diplomarbeit den Einfluss von Markenwahrnehmung auf die Produktbeurteilung von Kindern. Die Markenwahrnehmung, so ein zentrales Ergebnis, ist bei Kindern besonders hoch. Dalter resümiert die Ergebnisse ihrer empirischen Studie so: "Kinder treten als eigenständige Konsumenten auf, die die Kaufentscheidung ihrer Eltern beeinflussen." Im Fokus ihrer Abschlußarbeit stand Markenwahrnehmung in der Lebensmittelindustrie. Diese Beschäftigung setzt die Absolventin nun bei Danone fort. Sie ist als Junior Category Managerin in das Berufsleben eingestiegen.



