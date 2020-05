Markenführende die Medien-Unternehmen werden

Aus der Erfüllung der eingangs skizzierten Grundbedürfnisse heraus sind Konsumenten in Österreich auch bereit sich in Marken-Communities zu integriern und an den durch spezifischen Eigenleben derartiger Gemeinschaften teilzunehmen. Sie folgen auch hier einem menschlichen Grundprinzip: sich Vorteile zu verschaffen.



Lassen sich das individuelle Gewinnstreben der Community-Mitglieder mit jenen einer Marke in Einklang bringen, entsteht eine Win-Win-Situation und findet eine Werte-Austausch statt, die für wechselseitige und durchaus langfristige Bindung sorgt.



Weshalb die "Marken von heute" sich zu den "Medien-Unternehmen von morgen" entwickeln sollen, bleibt dagegen unbeantwortet und läßt sich, wenn man den spezifischen Blickwinkel von Media-Agenturen betrachtet, auf gewisse Art interpretieren. Unter anderem dadurch, dass man das Verhältnis von Media-Agenturen zu Medien-Unternehmen von heute in die Beantwortung warum heutige Marken morgen Medien-Unternehmen sein sollen, berücksichtigt.