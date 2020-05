Marken-Abtei mit Wachstumsgelübde

Die kartäuserhafte Schweigsamkeit tritt in den Hintergrund wenn es darum geht zu beziffern wieviel die Österreicherinnen im Schnitt hinter den Shopping-Club-Türen ausgeben: 830 Euro geben die Damen und die 35 Prozent Männer für Marken-Restposten aus. Dieser Einkaufsschnitt bringt sie im vente-privee.com-Ranking auf den dritten Rang hinter norwegischen und britischen Kunden.



Dafür ist erlaubt, darüber zu reden was kommen kann und in einer Zukunft liegt, die nur wenig vorhersehbar ist. "Bis Ende 2011 wollen wir insgesamt 500 Verkäufe realisieren", nennt Jörg Hensen, Director Northern Europe, ein plausibles Ziel. Bis Jahresende soll "rund eine Million Euro Umsatz" erwirtschaftet werden. Wie nahe oder wie fern der Marken-Orden diesem Ziel ist, verhüllt wiederum das Schweigegelübde.



Dafür dürfen wir wissen, dass 2012, "im zweiten Jahr" ventee-privee.com in Österreich, die "Mitgliederzahl verdoppelt und das Markenportfolio vergrößert werden" soll. Das kommt jetzt wirklich "überraschend" bei einem sukzessive expandierenden Unternehmen, das noch dazu vor dem Schritt in die USA steht.



