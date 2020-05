Somit muss was passieren. Mitterlehner: "Ziel ist es, in einem strukturierten Prozess eine Vision und Markendefinition von Österreich zu erarbeiten, die nach außen und innen wirkt." Österreich soll in der Globalisierung und im Standort-Wettbewerb nicht zum Nachzügler werden. Mitterlehner: "Wir wollen das Image Österreichs nachhaltig stärken und einen möglichst einheitlichen und unverwechselbaren Außenauftritt herstellen".



Dazu passt die soeben von market veröffentlichte Studie zum "Nationalstolz der Österreicher", der ja soetwas wie die DNS der Marke Österreich darstellt.