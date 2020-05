Manager Magazin macht mobil

Es ist allerdings fraglich ob das Manager Magazin wie auch der Harvard Business Manager ihre bekannten Premium- und Markenansprüche ableitbaren Niveaus auch in den mobilen Editionen umsetzen.



Beide Titel werden in den Apps grundsätzliche abgebildet, Lesern und Interessierten verfügbar gemacht und verkauft. Mehrwerte, die sich aus Endgeräten spezifischen Nutzungsbedürfnissen ableiten lassen oder Usus in der digitalen Medienverbreitung sind, lassen sich an den Apps nur schwer ausmachen.



Die Spiegel Gruppe öffnet für die beiden Magazine einen Distributionsweg.



atmedia.at