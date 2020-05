Malgara wechselt zu Mediaplus

Malagara war seit Jahresanfang 2010 geschäftsführender Gesellschaft von Premium Media Solutions und von Beginn an mit 24,1 Prozent an dem Vermarkter beteiligt. Davor war er 15 Jahre in der ProSiebenSat.1-Gruppe und zwar als Geschäftsführer und Verkaufsleiter von SevenOne Media tätig.



