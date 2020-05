LT1 kocht wieder auf

Die Köche werden sowohl im Studio als auch in ihren angestammten Gasthäusern kochen. Und ihr mit der Zubereitung der Speisen zusammenhängendes Wissen weiter geben.



Für das Zustandekommen dieses Koch-Formats sorgen der Lebensmittel-Einzelhändler Maximarkt, Haka Küchen und die regionale Land- und Lebensmittelwirtschaft-Dachmarke Genussland Oberösterreich.



OÖ kocht hat am 15. Dezember bei LT1 Premiere. Zu Jahresbeginn ging im Programm des Regional-TV-Senders, quasi der Vorläufer der jetzt anlaufenden Sendung, die zweite Staffel der Kochshow Süsser am Samstag on Air. Auch in Mike Süssers Sendung wurden regionale Gerichte telegen zubereitet.



"Wir werden mit dieser neuen Show an alte Erfolge anknüpfen und die bisherige Kochshow toppen", kündigte Dieter Maier, Geschäftsführer und Programmdirektor von LT1, in der Format-Präsentation am 3. Dezember 2012 in Linz an.



