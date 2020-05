Love.at schmückt sich für die nächsten Dates

Die Usability-Optimierung und die verbesserte Diskretion sind Wünsche der Plattform-Nutzer. Love.at folgt hier Wünschen und Anregungen, die aus der Nutzerschaft kamen.



Das neue Design ist auf die rasche und einfache Bedienung der Dating-Plattform ausgerichtet. Und die weiter entwickelte Such-Funktion und Bilderübersicht soll wiederum das Finden des nächsten Partners effektiver machen.



Darüber hinaus ist Love.at mit Sony Music eine Marketing-Kooperation eingegangen, um die jüngste Edition der KuschelRock-Serie zu promoten. Diese passiert innerhalb der Love.at-Nutzerschaft auf der Plattform und beispielsweise per Gewinnspiel-Promotion. Sowie per Radio-Spots in den Werbeblöcken von Ö3 und Kronehit.