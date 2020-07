Love.at erhält Pulsbeschleuniger

Love.at bekam ein neues Design und eine optimierte Usability. Über die damit verbundenen Änderungen soll das Dating-Angebot als frisch, dynamisch, attraktiv wahrgenommen werden und deren Nutzerinnen und Nutzern die Eigendarstellung und das Finden des - vielleicht - perfekten Partners effektiver machen.



Auf der qualitativen Ebene wurden die Love.at-Services um den "wissenschaftlichen Beziehungstest" der Psychologin, Biofeedback- und Stress-Expertin Brigitte Bösenkopf erweitert. Love.at zieht hier mit einem Service nach, der auf vergleichbaren Plattformen gang und gäbe ist. Dieser Test soll die Relevanz und Richtigkeit der Vermittlung zwischen auf Love.at suchenden Menschen erhöhen.



In diesen veränderten Marktlebensabschnitt wird Love.at mit Kommunikationsmaßnahmen im Fernsehen, im Radio, in Print- und Online-Medien begleitet. In diesen Medien tritt die Plattform mit der Botschaft Liebe ist Love.at... auf.