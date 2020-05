at, de // Der Spiegel Verlag schließt das Wiener Korrespondenten-Büro. Der Spiegel wird von München aus Österreich im Blick behalten. Die Entscheidung dafür wurde bereits vor einiger Zeit getroffen. Das Nachrichtenmagazin schließt wegen der neuen Redaktionsrepräsentanz in Bangkok das Büro in Singapur. Spiegel Online expandiert und etabliert Vertretungen in London und in Indien. Süddeutsche Zeitung, Seite 15