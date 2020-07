Loidl wird Autogott.at-Marketingleiter

Loidl war von Jänner 2008 bis August 2012 für General Motors Austria in unterschiedlichen Funktionen tätig. Sein neuer Arbeitgeber beschreibt ihn als jemanden der Benzin im Blut hat. Stefan Mladek, Geschäftsführer von Autogott.at, verknüpft mit Loidls Bestellung explizit das Ziel, die Expansion des Marktplatzes voranzutreiben.



Mladeks und Loidls berufliche Wege kreuzten sich in der Vergangenheit bei General Motors Austria und den Marken Opel und Saab.



Während seines Sabbaticals in Vietnam gründete er ein E-Commerce-Unternehmen und verkaufte es anschließend.