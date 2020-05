Linz, vom Weekend Verlag mitverändert

Sowohl die Apple- als auch die Android-Version des mobilen Magazin-Spinoffs sind für Tablets - Endgeräte, die im Grund ja für Edition von digitalen Magazinen ideal sind - angefertigt.



Linz. Verändert ist eine Publikation des Tourismusverbandes Linz. Die App wird somit im Städtetourismus eingesetzt und soll als virtuelle Promenade durch die reizvollsten Weichbilder der Donaustadt genutzt werden.



Es geht um Wochenend-Reisende, Kongresstouristen und Familien und deren Aufmerksamkeit. "Emotionen können in klassischen Medienkanälen nicht so übertragen und mit Informationen vor Ort verknüpft werden, wie dies bei touristischen Destinationen aber notwendig ist", kommentiert Georg Steiner, Linzer Tourismusdirektor, den App-Einsatz.



Die Stadt setzt die Apple-App seit Ende September und die Android-App seit Ende November in ihrer Zielgruppen- und Kundenkommunikation ein. "Solche Apps sind die Zukunft der Kundenansprache", begründet Steiner diese Einführung.



