LinkedIn übernimmt SlideShare

Die Content-Sharing-Community wurde 2006 gegründet. Bislang wurden dort rund neun Millionen Präsentationen platziert. 7,4 Millionen dieser Präsentationen wurden wiederum in Umfeldern, die 1,4 Millionen Unique Domains repräsentieren, eingebettet. Im vergangenen März besuchten, so comScore, fast 29 Millionen Unique Visitors SlideShare.



LinkedIn übernimmt den Sharing-Dienst nach der langen Kooperation um das Service-Level seiner Business-Zielgruppe sowie deren Interaktionsradius und Professionalitätsgrad zu erhöhen. Damit verbunden ist wiederum das Ziel der Wertsteigerung von LinkedIn was sich wiederum in Mitgliederzuwachs und Reichweiten-Gewinn niederschlagen soll. Das Business-to-Business-Netzwerk nennt derzeit 161 Millionen Mitglieder.