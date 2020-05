LinkedIn optimiert Recruiting-Qualität

de, at, chLinkedIn arbeitet ähnlich wie Xing an Funktion für das Professionals Social Network, die Personalverantwortlichen in Unternehmen die Mitarbeitersuche effektiver und effizienter machen. LinkedIn tut dies mit der Check-In genannten mobilen App. Deren Nutzer sollen damit Lebensläufe und Karriere-Informationen einfacher managen können.