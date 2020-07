LinkedIn-Mitglieder-Wachstum beschleunigt sich

LinkedIns Position in der DACH-Region soll durch einen Zugang im Team weiter ausgebaut werden. Alexandra Kolleth arbeitet seit Jahresbeginn als Head of Marketing Solutions DACH von München aus in der Region. Sie ist für die Entwicklung von Marketing-Lösungen in dem Business-to-Business-Netzwerk für nationale und internationale Kunden und das Wachstum des Unternehmens verantwortlich.



Kolleth ist seit 2010 bei LinkedIn und war bis zum Jahresbeginn in London als Senior Account Director tätig. Zuvor war sie im Vertrieb und Verkauf von Economist.com, Fox International und Publicitas tätig. Ihre Berufslaufbahn begann bei der Süddeutschen Zeitung.