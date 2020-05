LinkedIn launcht Universitäten-Seiten

Diese University Pages dienen als Recherche-Möglichkeiten, um aktuelle Informationen wie etwa Veranstaltungen und Projekte zu veröffentlichen, zur Interaktion wie beispielsweise dem Aufbau eines Business-Netzwerkes unter Mitschülern, Schul-, Studiengangskollegen, etc. oder dem Austausch mit Alumnen zu Berufswegen und -entscheidungen.



Aus diesem Anlaß wird das Nutzungsalter von LinkedIn in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum 12. September 2013 von 18 auf 14 Jahre gesetzt woraus sich wieder Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Richtlinien zum Schutz der Privatsphäre ergeben. So werden Profile von Nutzern unter 18 Jahren ausschließlich Kontakten ersten Grades angezeigt und nicht in Suchergebnisse externer Suchmaschinen-Anbieter ausgewiesen. Darüber werden sie nicht in der Rubrik "Personen, die Sie vielleicht auch kennen" von Volljährigen geführt.