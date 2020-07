Ligatus übernimmt Content-Spezialisten veeseo

Ligatus will mit den veeseo-Leistungen an strategischer Bedeutung und Position im Geschäft mit Publishern zulegen und sich mit dieser Akquisition an die erste Stelle im europäischen Content Recommendation-Markt setzen.



Eine weitere strategische Zielsetzung dieser Akquisition dreht sich um die Relevanz von Leistungen die bei Publishern und Vermarktern zu einer optimierten Bewirtschaftung ihrer Inhalte zählen.