Ligatus übernimmt adyard

Europa-Expansion

Das Affiliate-Marketing-Unternehmen wurde im Vorjahr gegründet, verfügt über ein eingenes Werbeträger-Netzwerk und realisert für 60 Auftraggeber Performance-Kampagnen. Das adyard-Leistungsangebot soll über die Ligatus-Dependancen in Wien, Paris und Amsterdam in weitere europäische Märkte expandiert werden. Für Gruner + Jahr bedeutet diese Akquisition die Fortsetzung der begonnen Expansion in der Online-Vermarktung.