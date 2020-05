Life Radio sagt Mahlzeit zur Wahlzeit

atMehr Earned Media als Paid Media scheint den begonnenen Nationalratswahlkampf zu kennzeichnen. Wahlwerbende Parteien und Spitzenkandidaten, die sich vor Wähler mit einem sparsamen Wahlkampf rechtfertigen wollen, generieren stattdessen Media durch Besuche in nahezu allen Redaktionen Österreichs. Dort sitzen sie in der Regel Politik-Journalisten und Chefredakteuren gegenüber. Life Radio geht einen alternativen Weg und vermittelt Hörer und Spitzenkandidaten zueinander und bittet Wähler und Wahlwerber an den gemeinsamen Tisch.