Licht für Osram

int, deOsram rollt eine Markenkampagne zum Thema LED weltweit aus. "Wir haben 12.000 unserer Besten zur WM 2010 geschickt" lautet der Copy-Text im Sujet auf dem das Stadion in Durban zu sehen ist. In weiteren Sujets, der von der Serviceplan-Gruppe realisierten Kampagne sind das Yas Hotel in Abu Dhabi und der China Pavillon in Shanghai.