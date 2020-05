Libro entwickelt sein Markenbild weiter

Die vier in dem neuen Design betriebenen Libro-Filialen - The Mall/ Wien Mitte, Kufstein/ Tirol, Seiersberg/ Steiermark und Frauenkirchen/ Burgenland - werden von Geschäftsführer Welles so charakterisiert: "Sie überzeugen mit einem klaren, übersichtlichen und attraktiven Verkaufsbereich. Bunte Farbwelten kontrastieren mit ruhigen, dunklen Farbflächen und hochwertigen Materialien mit natürlichen Holzoberflächen."



In den kommenden Monaten werden 13 weitere Filialen in das, die neue Markenwelt widerspiegelnde Erscheinungsbild transformiert. Damit ist gleichzeitig auch die Umstellung des gesamten Filialnetzes auf dieses Design und das Sortimentkonzept angelaufen.