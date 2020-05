Leistungsschutzrecht, der Lizenzwall für Google

" Österreich hat nun die Chance eine Lösung zu schaffen, die sowohl den Content-Produzenten als auch den künftigen Lizenznehmern Rechtssicherheit bietet", appelliert Grünberger an die Politik mit implizitem Hinweis auf prägnantere Leistungsschutzrecht-Klarheit als im Nachbar-Markt.



Und wenn möglich sollte die Politik noch 2013 für das vom VÖZ geforderte Leistungsschutzrecht sorgen. Grünberger verlangt nach einem Zeitplan für dessen Umsetzung, um "beim Schutz von journalistischen Inhalte im Web nicht gegenüber deutschen Medienhäusern in das Hintertreffen zu geraten".



Argumente, die Einrichtung eines Leistungsschutzrechts würde private Mediennutzer in ihrer Informationsfreiheit, Blogger in ihrer Gestaltungsfreiheit oder Start-ups in ihren Geschäftsmodellen eingeschränkt oder behindert werden, klassifiziert Grünberger als "Panikmache".



Er stellt unverblümt fest: "Die widerrechtliche Verwendung von fremdem Eigentum hat nichts mit Innovationskraft zu tun. Das ist schlicht und ergreifend Diebstahl."