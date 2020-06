Legenden, nicht nur in Schwarz-Weiß

Was der Verkleidete nicht ahnt: Die schöne Frau ist seine neue Kollegin an der Akademie. Moser trifft hier mit dem großen Paul Hörbiger zusammen, der den verkleideten Professor gibt.

Volksschauspieler Moser († 19. Juni 1964) wurde mit Filmen wie Hallo Dienstmann (18.35 Uhr) unsterblich und kultivierte den Humor im nasalen wienerischen Dialekt. In dem Kultfilm verkleidete sich Professor Godai von der Wiener Musikakademie für einen Maskenball als Dienstmann. Anschließend wird er im Bahnhofslokal vom wirklichen Dienstmann Anton ( Moser) um Hilfe gebeten. Godai spielt mit, zumal ihn die Dame, deren Gepäck sie transportieren sollen, sehr interessiert.

"Ober, zahlen!", Gustav und Franz, zwei Oberkellner im Café 'Alt Wien', verteidigen diese letzte Bastion der Wiener Gemütlichkeit mit Humor und Charme gegen den griesgrämigen Besitzer, Herrn Panigl. Als Panigl den Betrieb eines Tages verkleinern will und eine Lokalhälfte verkauft, verstricken sich die beiden Freunde in Heimlichkeiten und Missverständnisse und stehen einander schließlich als erbitterte Kontrahenten gegenüber.Im Bild (v.li.): Hans Moser (Franz), Paul Hörbiger (Gustav).

"Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett", Auf einer einsamen Insel zwischen Sizilien und Korsika sucht Michael Lutz, Ingenieur einer Erdölfirma, zusammen mit seiner Freundin Barbara Erholung. Die Ruhe wird aber gestört, als Konsul Keyser mit seiner Tochter Marion und dem Schwiegersohn in spe auf der Insel eintrifft. Michael ist von Anfang an auf die Eindringlinge schlecht zu sprechen und lässt sich etwas einfallen, um sie wieder zu vertreiben.Im Bild: re. Heinz Erhardt (Konsul Keyser).

Erhardt († 5. Juni 1979) wiederum feierte Erfolge mit Filmen wieOhne Krimi geht die Mimi nie ins Bett (10 Uhr) – eine bunte Verwechslungskomödie in einem italienischen Urlaubsort: Eine junge Frau will ihren Freund zur Heirat bringen und ein Konsul ( Erhardt) möchte seine Tochter verkuppeln. Am Ende geht alles anders aus als geplant.