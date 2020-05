Leading Advisors verkaufen Beteiligung

Gleichzeitig mit Rosams und Eckers Ausstieg zieht sich auch die Leading Advisors Group aus dem Politik- und Marktforschungsunternehmen zurück.



Das Institut für Strategieanalysen wird neustrukturiert und in Zukunft mit einer stärkeren Fokussierung den Arbeitsbereich Forschung ausgerichtet sein. Darüber hinaus ist die Beteiligung der Mitarbeiter an der Gesellschaft geplant.



Filzmaier kauft die Anteile über die in seinem Alleinbesitz stehende pf plus forschung gmbh zurück. Über dieses Unternehmen gründet er in Spanien die Tochterfirma BrainRun, die europaweit Seminare zu Wirtschaft und Medien, etc. anbieten wird.



atmedia.at